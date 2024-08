Acre assina carta-compromisso contra o feminicídio em Mobilização Nacional

A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) participou do lançamento da Mobilização Nacional do Feminicídio Zero, promovida pelo Ministério das Mulheres. O Acre foi o primeiro estado a assinar o pacto pela prevenção de feminicídios durante o evento realizado na sexta-feira (23) em Brasília, no auditório da Caixa Econômica Federal.

O evento contou com a presença de várias autoridades, incluindo as ministras Cida Gonçalves (Mulheres), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Margareth Menezes (Cultura), e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Também participaram representantes de órgãos federais, estaduais, empresas, entidades e organizações da sociedade civil.

Durante o evento, foi assinada uma carta-compromisso para promover ações de prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres, com o compromisso de utilizar os recursos e estruturas disponíveis para essa causa.

Agosto Lilás

“Este evento marca um passo importante na defesa dos direitos das mulheres. Reafirmamos nosso compromisso com uma sociedade mais justa e livre da violência de gênero e do feminicídio,” afirmou a secretária da Mulher do Acre, Márdhia El-Shawwa,.

O Agosto Lilás, campanha criada em 2022 para conscientizar sobre a violência contra a mulher, está sendo intensificado no Acre. Márdhia destacou o trabalho contínuo do estado para ampliar e intensificar os serviços voltados para a erradicação do feminicídio.