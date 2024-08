Acreana vai em busca de ouro inédito nas Paralimpíadas de Paris

Com quatro paralimpíadas no currículo, que resultaram na conquista de duas medalhas de prata e duas de bronze, título mundial e recordista mundial nos 100 metros, a velocista acreana Jerusa Geber, que compete na Classe T11(deficiências visuais), passou por muitas dificuldades para chegar onde está atualmente, sendo considerada uma das principais paratletas do Brasil na modalidade.