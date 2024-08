Acreano vence as classificatórias e avança para as finais nas Paralimpíadas de Paris

O acreano Edson Pinheiro Cavalcante estreou nos Jogos Paralímpicos de Paris nesta sexta-feira (30) e terminou em 1º lugar na bateria das classificatórias 100 metros, na categoria T37. Edson teve o segundo melhor tempo geral nesta fase, com 11,33 segundos.

Agora, ele se junta aos brasileiros Christian Costa e Ricardo Mendonça, que também se classificaram na primeira bateria.

A final acontece ainda nesta sexta-feira, a partir das 12h, disputando uma medalha.

Edson tem entre suas conquistas ouro nos Jogos Parapan-Americanos em Lima 2019, bronze nos 100m no Mundial de Londres em 2017 e bronze nos 100m nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016.

Natural de Cruzeiro do Sul, ele teve uma paralisia cerebral logo ao nascer, o que prejudicou os movimentos do braço direito. Seu início no paradesporto foi no tênis de mesa, mas logo depois migrou para o atletismo.

VEJA O MOMENTO EM QUE O ACREANO VENCE A COMPETIÇÃO: