Acusação de estupro, ponto facultativo e morte no TJAC e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Prepare o casaco! Friale anuncia chegada de frente fria nesta semana; veja previsão

O pesquisador Davi Friale divulgou em seu site O Tempo Aqui a previsão do tempo para esta semana. Para aqueles que gostam das temperaturas mais baixas, vem novidade boa: uma nova frente fria deve chegar ao Acre nesta terça-feira (30).

Gladson compartilha vídeo emocionante de aprovado em concurso: “Mãe, eu quero só a comida”

O governador Gladson Cameli postou nas redes sociais um depoimento emocionante de dona Elisângela Araújo e do seu filho Firmino Araújo, um dos aprovados do concurso da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). A publicação desta segunda (29) comoveu os seguidores.

TERÇA-FEIRA

VÍDEO: mulher acusa personal de estuprá-la em rua sem saída durante a madrugada

A jovem estudante de odontologia, Bruna Silva, utilizou as redes sociais para denunciar um suposto crime de estupro cometido por um homem, identificado como Higor Lima, que se identifica como profissional da área física e modelo nas rdes sociais, em Rio Branco.

General que recebeu título de cidadão acreano é exonerado da Defesa por acusações de abuso sexual

Na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira (29), o Ministério da Defesa exonerou o general Ubiratan Poty, após acusações de abuso sexual.

QUARTA-FEIRA

Assessor do TJAC infarta no gabinete de desembargadora e morre no local

Sandro Fidelis Lopes, de 57 anos, servidor do Tribunal de Justiça do Acre, faleceu nesta quarta-feira (31), após sofrer um infarto fulminante no gabinete da desembargadora Denise Bonfim. Ele era assessor do desembargador Franco Djalma e tinha problemas de saúde relacionados à obesidade.

Justiça cumpre mandado e faz demarcação de terras em antigo seringal no interior do Acre

Em cumprimento a uma ordem judicial, a Polícia Militar do Acre acompanhou a demarcação de terras na comunidade Porongaba, situada no antigo seringal do Rio Iaco. A ação envolveu a delimitação de oito lotes a moradores da comunidade, conforme decisão judicial impetrada pelo proprietário do antigo seringal.

Acre terá ponto facultativo na próxima semana, mas expediente será normal na segunda

O Governo do Estado do Acre vai manter expediente, na segunda (05) dos setores públicos, órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual, antes do ponto facultativo de terça-feira (06). A decisão vai conforme o calendário oficial de feriados e pontos facultativos divulgado em janeiro.

Advogado de enfermeira morta após perseguição critica justiça do Acre por tirar PMs da prisão

“A vida é o bem mais precioso do ordenamento jurídico, de modo que aquele que se dispõe a tirá-la ou que demonstra desprezo tal que acredita que a vida equivale a um ínfimo bem material como no caso não pode permanecer em liberdade sob pena de abalo grave à ordem pública”. A manifestação foi feita nesta quinta-feira (1º), pelo advogado Walisson dos Reis Pereira, defensor dos interesses dos familiares da enfermeira Géssica Melo de Oliveira, assassinada aos 32 anos, em dezembro de 2023 durante uma perseguição policial.

SEXTA-FEIRA

Irmão de ex-deputado, comerciante morre ao sofrer infarto antes de almoçar; ele tinha 67 anos

O comerciante taracauense Valdemr Lopes Pessoa, o “Valdemar Sombra”, morreu em Rio Branco (AC), por volta do meio da quinta-feira (1º), quando se preparava para almoçar, em casa. Ele sofreu um infarto fulminante.

Mesmo estabilizado, Rio Acre segue perto da pior cota da história; veja última medição

O nível das águas do Rio Acre apresentou estabilidade nesta sexta-feira (2). Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, que realizou a medição diária, o manancial amanheceu com 1,47 metros, a mesma marca da última quinta-feira (1). Apesar da estabilidade, o Rio Acre segue próximo da pior cota da história em Rio Branco, que é de 1,25 metros, registrada em setembro de 2022.