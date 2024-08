“Adoraria uma pausa”, diz Hamilton sobre aposentadoria da Fórmula 1

Mesmo com a pausa de agosto e as férias de um mês que devem ocorrer entre os meses de setembro e outubro, Hamilton destacou que há muito pouco tempo para não estar nas pistas, seja correndo ou treinando.

“Você não tem uma grande oportunidade durante a temporada como em outros esportes. Você não para até meados ou final de dezembro, e então volta a treinar já em janeiro, e isso significa que você treina duas vezes por dia. E em fevereiro, você está correndo a todo vapor até dezembro”, declarou o britânico.

Paixão

De acordo com Hamilton, ele pensa em planos para a sua aposentadoria. No entanto, ele evita dar uma data para colocar um ponto final na carreira de piloto, pois é “apaixonado” pelas pistas.

“Só preciso traçar estratégias e alinhar as coisas. Sou bom em classificar as marcas com as quais colaborei, as empresas que fundei e como administrar meu tempo entre tudo isso. Não sei se chegará um momento em que desistirei de tudo e não estarei mais apaixonado por este trabalho. Espero que isso nunca aconteça, mas saberei quando chegar a hora de me aposentar. […] Quero ter certeza de que chegarei ao topo enquanto posso e aproveitarei o esporte que pratiquei durante toda a minha vida. “, disse o piloto inglês.

Atualmente, Hamilton ocupa a 6ª posição no campeonato, que é liderado por Max Verstappen, da Red Bull. A próxima corrida da Fórmula 1 está marcada para o próximo domingo (25/8), quando o circuito de Zandvoort vai receber o Grande Prêmio da Holanda.