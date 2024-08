Advogado acreano é vítima de tentativa de extorsão com vídeo feito por IA

O advogado Wellington Frank Silva dos Santos, de 37 anos, foi alvo de uma tentativa de extorsão em Rio Branco. Na última terça-feira (27), ele registrou um Boletim de Ocorrências na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões, após receber um vídeo manipulado onde aparece em um ato íntimo.

Segundo o relato de Wellington, um dia antes do registro, um criminoso não identificado entrou em contato exigindo R$12 mil para não divulgar o vídeo, ameaçando expor o conteúdo em sites pornográficos, jornais e enviar para os contatos do Instagram do advogado.

Ao se recusar a pagar, o vídeo foi enviado para familiares e colegas de trabalho, atribuindo a Wellington condutas imorais e ilegais.

O material foi produzido ilegalmente com o uso de inteligência artificial, que inseriu imagens do advogado em cenas de conotação sexual. A disseminação do conteúdo causou prejuízos à imagem do advogado, afetando suas relações profissionais e pessoais.

O crime é caracterizado como tentativa de extorsão, difamação e produção de material ilícito, incluindo montagem de cenas de nudez ou atos sexuais sem autorização, com o objetivo de prejudicar a vítima.