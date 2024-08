Alcione faz visita surpresa a fã e conhece coleção com itens de sua carreira; assista vídeo

Em um vídeo postado pelo fã, Alcione explica que estava indo para o aeroporto, quando decidiu passar na casa dele. “Isso que é colecionador”, disparou ela ao entrar no cômodo da casa de Reginaldo totalmente dedicado a Alcione. Ela também agradeceu pelo carinho dele.

“O que falar desse encontro, dessa visita?! Ainda estou buscando palavras para descrever o tamanho da emoção que senti. Grato por vários momentos felizes que você me proporciona com sua voz, suas músicas e, principalmente, com seu carinho a cada encontro”, afirmou o fã.

Veja o vídeo: