Amanda Santos é eleita Garota Country de circuito em Epitaciolândia; veja entrevista exclusiva

Natural de Epitaciolândia, no Acre, Amanda Santos da Silva, de 18 anos, foi coroada a nova Garota Country no concurso realizado durante o 11º Circuito Country da cidade. Em uma entrevista exclusiva com a coluna Douglas Richer, Amanda compartilhou suas emoções e desafios relacionados à conquista do título.

Douglas Richer: Amanda, você sempre sonhou em ser Rainha do Rodeio. Pode nos contar como esse sonho começou?

Amanda Santos: Sempre sonhei, e isso começou com o incentivo de amigos para desfilar. No início, eu tinha vergonha, o que me atrapalhava, mas ganhei coragem e participei. Na minha primeira vez, fui coroada Rainha do Rodeio de São Sebastião!

Douglas Richer: Como foi sua infância em Epitaciolândia? Há algum momento ou lembrança especial que gostaria de compartilhar?

Amanda Santos: Minha infância em Epitaciolândia foi ótima. Tenho muitas boas lembranças.

Douglas Richer: Qual é a sua principal fonte de inspiração na vida?

Amanda Santos: Com certeza, meus pais e minha família.

Douglas Richer: Como você equilibra sua vida pessoal com os compromissos do concurso e suas atividades diárias?

Amanda Santos: Sempre dou o melhor de mim em todos os momentos, tentando ser melhor a cada dia, tanto na vida pessoal quanto nos compromissos.

Douglas Richer: Qual foi a sua reação ao ser eleita Garota Country do 11º Circuito Country?

Amanda Santos: Foi algo inexplicável e emocionante. Uma sensação incrível.

Douglas Richer: Quais são os principais desafios que você enfrentou para chegar até aqui?

Amanda Santos: Um grande desafio foi a falta de responsabilidade de um profissional que não entregou meu traje country a tempo. Isso mexeu muito comigo.

Douglas Richer: Como você se preparou para o concurso? Houve algum treinamento ou orientação específica?

Amanda Santos: Sim, contei com a ajuda da minha amiga Thaina Vieira para me orientar no desfile, dança e acessórios.

Douglas Richer: Quais são seus planos futuros agora que você conquistou o título de Garota Country?

Amanda Santos: Quero motivar outras meninas a não desistirem dos seus sonhos e representar bem a minha cidade.

Douglas Richer: Você pretende continuar no mundo dos rodeios e concursos ou tem outros sonhos e objetivos profissionais?

Amanda Santos: Pretendo sim. Amo o mundo country e o rodeio, e continuarei nesse meio.

Veja fotos cedida para nossa coluna: