Amarjeet Sada, o menino que se tornou o mais jovem serial killer do mundo

Em 2007, o mundo se chocou com a história de Amarjeet Sada, um menino de 8 anos, acusado de matar três bebês, em Bihar, na Índia. Ele ficou conhecido como o serial killer mais jovem do mundo. Quase duas décadas depois, a história foi resgatada por uma tiktoker de crimes reais, causando nova onda de choque com a história.

Os crimes de Amarjeet vieram a público quando uma mãe buscou a polícia, pedindo ajuda para encontrar sua bebê de seis meses. A criança foi encontrada morta e enterrada nas proximidades da vila em que a família morava. Enquanto isso, Amarjeet tinha contado para alguns vizinhos que havia estrangulado o bebê e os levou até o local do sepultamento.

Quando a polícia realmente encontrou o corpo, caiu a ficha de que ele não estava. O garoto também foi acusado de matar sua própria irmã, com oito meses de idade, e um primo, de nove meses. Na época, a TV local afirmou que a polícia levou o garoto sob custódia, sugerindo que ele poderia estar sofrendo de “distúrbios psiquiátricos”.

Já em posse da polícia, o menino deu mais detalhes sobre o caso. “Ela estava dormindo na escola. Eu a levei um pouco para longe, matei-a com uma pedra e a enterrei”, contou a influenciadora Stephanie Soo. A tiktoker contou, ainda, que o menino pediu biscoitos e chá para os policiais, antes de fazer sua confissão.

Depois que o assassino se saciou, ele se recostou e começou a falar. [Ele disse] que [o bebê] estava dormindo. ‘Eu a levei embora e a matei com um tijolo. Na verdade, não senti tanta excitação quando tentei estrangulá-la, porque ela não estava revidando. Então é por isso que escolhi o tijolo’”, diz a jovem no vídeo.

Por ter menos de 18 anos quando os assassinatos foram cometidos, ele foi enviado para uma casa de detenção, em vez de receber a pena de morte ou uma sentença de prisão. O garoto agora tem aproximadamente 23 anos. Segundo o jornal The Sun, ele foi libertado quando completou 16 anos e adotou uma nova identidade. No entanto, seu paradeiro é um enigma.