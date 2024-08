Noah Lyles disputou a final dos 200m nesta quinta-feira (8/8) e levou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, o que chamou a atenção, mais do que o americano, favorito ao ouro, ter terminado a prova em 3º lugar, foi que ele competiu com Covid.

A informação foi confirmada pela federação de atletismo dos Estados Unidos. Lyles terminou a prova ofegante, precisou de atendimento médico e saiu de cadeira de rodas. Lyles era um dos favoritos ao ouro. Mesmo com o vírus, o americano terminou a prova com o tempo de 19,7. Ao canal americano NBC, Lyles revelou que desde terça-feira (6/8) sente sintomas. “Tentei aguentar dia após dia, hidratar, colocar em quarentena o máximo possível”, disse o velocista americano. Lyles sofreu, na infância, problemas respiratórios graves. Enquanto adulto, apesar de ter tido algumas crises de asma, nunca teve seu desempenho afetado enquanto atleta.Campeão dos 100m no último domingo (4/8) e agora bronze nos 200m, Lyles ainda tem mais uma prova pela frente: o revezamento 4 x 100m, com o time dos Estados Unidos. No entanto, com a atual condição do velocista, a presença dele é incerta.