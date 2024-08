Andressa Urach faz nova mudança no corpo e comemora: “Livre com Jesus”

Andressa Urach compartilhou uma nova transformação com os seguidores nesta quinta-feira (15/8). Após bifurcar a língua, a produtora de conteúdo adulto colocou piercings nas duas sobrancelhas — um sonho de criança, de acordo com ela.

“Quando [eu] tinha 11 anos, eu não tinha dinheiro para pagar para colocar um piercing na sobrancelha, que era meu sonho. Resultado: fiz sozinha em casa com uma agulha de costura e uma borracha de colégio. Peguei um brinco comprido da minha mãe e coloquei. Me achei o máximo no colégio, afinal eu era feia, magra e pé grande. Meu piercing chamava atenção e eu amei”, contou ela na publicação na qual mostra as joias no rosto.

Ela então explicou que a história não terminou muito bem. “Para a minha infelicidade, fui arrumar a minha cama e esticar o cobertor, mas na hora de jogar a coberta, ela enroscou no piercing e o arrancou. Minha mãe me levou para o hospital para dar pontos”, lembrou Andressa.

A produtora de conteúdo adulto contou ainda que fazia tatuagens nos colegas com caneta e lápis aquarela para ganhar dinheiro, visto que não tinha dinheiro para comprar o material certo, e nem idade para trabalhar com isso. Na publicação, ela também disse que mudou muito ao entrar na igreja e que agora sente a liberdade de viver sem uma doutrina.

“Sempre me apaixonei pela arte da modificação, infelizmente, a religiosidade me proibia e condenava, tanto que tirei o piercing da língua e apaguei algumas tatuagens achando que seria aceita por Deus. Um absurdo, uma lavagem cerebral, um fardo pesado. Mas hoje sou livre, sou Salva em Cristo Jesus”, celebrou.

Ela ainda listou que agora possui joias nas orelhas, nas sobrancelhas, seios e genitália. “11 no total e sem medo de ir para o inferno. Como é bom ser livre com Jesus, ser você como quer, sem peso na consciência, sem culpa. Eu amei!”