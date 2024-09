Ao lado autoridades, Gladson abre as atividades na Arena de Rodeio da Expoacre

O governador Gladson Cameli participou da solenidade de abertura das provas de rodeio na Arena de Rodeios e Esportes Equestres, na Expoacre 2024. Ao lado do filho Guilherme, de secretários de Estado, superintendente do Sebrae e das realezas do rodeio, o governador abriu oficialmente as atividades da arena.

Segundo informações do Governo do Acre, o primeiro colocado vai ser premiado com um quadriciclo e R$ 10 mil. Já o segundo colocado seria premiado com uma moto e R$ 6 mil, o terceiro lugar também vai receber R$ 6 mil, o quarto lugar vai ser premiado com R$ 4 mil e o quinto lugar com R$ 3 mil.

Durante a abertura, os peões foram apresentados e cantaram o Hino Nacional e o Hino Acreano junto com as autoridades e o público presente na arquibancada.

No momento da oração, diversos peões se ajoelharam para levarem suas preces. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, foi levada aos peões pelas mãos de uma criança.

O governador Gladson Cameli agradeceu as pessoas presentes na arquibancada. “Eu sei que é uma luta grande, mas eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que estão prestigiando essa linda festa, essa linda Expoacre.

“Vou cumprir com que eu falei ano passado: que a Expoacre de 2024 vai ser melhor ainda. Vocês aqui, competidores, peões, não desistam de dar o melhor de vocês. Em nome de todas as crianças, que Deus continue sempre a nos abençoar”,

