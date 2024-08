Aos 17 anos, modelo acreana brilha em desfile do Grupo Arezzo em SP; veja fotos

A modelo acreana Gaby Dobbins, de 17 anos, foi um dos grandes destaques do desfile do grupo Arezzo&Co, realizado na última terça-feira (13) no Hotel Rosewood, em São Paulo. O evento, que antecipou as tendências do Alto Verão 2025, reuniu marcas consagradas como Brizza Arezzo e Schutz, trazendo uma amostra do que estará em alta na próxima temporada.

Gaby Dobbins, natural do Acre, desfilou com elegância e carisma, chamando a atenção dos presentes e consolidando seu nome no cenário da moda. Em entrevista à coluna de Douglas Richer, a modelo expressou sua alegria em participar de um evento tão significativo.

“Foi uma experiência incrível. Desfilar para marcas tão prestigiadas e ver as tendências ganhando vida na passarela é sempre muito inspirador. Mal posso esperar para ver essas criações brilhando nas ruas”, comentou Gaby.

O desfile, que aconteceu em um dos locais mais sofisticados de São Paulo, contou com a presença de influenciadores, estilistas e personalidades da moda. As apostas do grupo Arezzo&Co para o Alto Verão 2025 incluíram uma paleta vibrante, com cores que remetem ao calor e à alegria da estação, além de texturas e acabamentos que prometem dominar as vitrines nos próximos meses.

Confira as fotos exclusivas do desfile e bastidores: