Apagão deixa parte do Acre e de outros estados sem energia; empresa se posiciona

Um apagão foi registrado na tarde desta quinta-feira (15) e afetou a distribuição de energia em diversos bairros de Rio Branco e de municípios do interior do Acre.

A Energia, empresa responsável pela distribuição no Acre, explicou que um evento externo no Sistema Interligado Nacional foi o responsável pela queda de energia no estado.

“A Energisa esclarece que houve um evento externo no Sistema Interligado Nacional, que afetou o suprimento de energia para o Acre e outros estados. Como proteção, por determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), foi necessário interromper o fornecimento de energia elétrica para parte do estado acreano. O reestabelecimento do serviço nacionalmente será feito à medida que o ONS libera”, disse a Energisa em nota enviada ao ContilNet.

A empresa informou que um novo boletim será enviado à imprensa com novas informações em breve.