Após birfurcar língua, Andressa Urach coloca piercing genital

Não satisfeita com a “língua de cobra”, Andressa Urach decidiu investir em um novo acessório íntimo: um piercing genital. A produtora de conteúdo adulto, no entanto, disse que ainda não conseguiu testar o efeito do item no sexo.

“Coloquei na periquita”, contou. Questionada por Yas Fiorelo, do UOL, sobre o efeito da joia no sexo, Andressa disse: “Me pergunta daqui a uma semana [sobre o sexo]. Ontem meu marido me procurou, e eu disse: ‘Calma aí, ainda tá doído’”.

A novidade do piercing íntimo vem dias após Andressa fazer uma operação para separar a língua em duas.