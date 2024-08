Após manifestações, Prefeitura decide incluir ruas do bairro Joafra no Asfalta Rio Branco

Moradores da avenida Avenida Adalberto Torres, via que liga os bairros Joafra I e II, interditaram o trecho reivindicando melhorias nas ruas do bairro e saneamento básico. Frank Lima, assessor do gabinete da prefeitura de Rio Branco, se reuniu com os manifestantes, nesta quarta-feira (21), garantindo a entrada da rua no programa Asfalta Rio Branco.

Embora esteja há quatro meses sem máquinas da prefeitura, Lima afirmou ao Ac24horas, que a retirada se deu por uma decisão do Ministério Público do Acre. Contudo, os moradores esperam há mais de 20 anos por melhorias na rua.

“Na realidade, quatro meses atrás, colocamos as máquinas no Joafra, mas houve uma recomendação do Ministério Público, e pediram para retirarmos as máquinas porque queriam preservar as provas. Não tem como eu preservar provas se vou asfaltar uma rua que não tem asfalto”, afirmou Frank Lima.

Encaminhamentos

Os moradores da avenida Adalberto Torres organizaram uma comissão para buscar uma resposta junto ao governo e solucionar o problema. Após horas de manifestação, o trânsito na avenida foi liberado.

“Agora, temos um instrumento para entrar e fazer as obras no Joafra. Vamos conversar com o Depasa para verificar se não há impedimentos com as empresas que realizaram a implantação. Se o Depasa der o ok, incluiremos novamente o bairro Joafra no programa Asfalta Rio Branco para que possamos realizar as obras”, declarou Lima.