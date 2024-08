Após morte de Silvio Santos, Eliana e Maisa voltarão ao SBT: entenda

Apesar de terem deixado o SBT, Eliana e Maisa devem voltar à emissora em breve após a morte de Silvio Santos. Contratadas pela TV Globo, elas seguem madrinhas do Teleton, que está programado para acontecer nos dias 8 e 9 de novembro de 2024.

No início de julho, Eliana chegou a gravar um vídeo explicando que continuaria madrinha da ação. Ela ocupa o posto há 10 anos. “Oi, pessoal, tem um monte de gente com dúvida se vou estar no Teleton e eu tenho que dizer: É CLARO QUE SIM! Meu compromisso vai além de TV. É uma missão de vida. A madrinha vai estar, com certeza. O Teleton deste ano tem data marcada para 8 e 9 de novembro”, afirmou a apresentadora.