Bia Souza emocionou os brasileiros ao conquistar a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, após derrotar a israelense Raz Hershko na final da categoria acima dos 78kg no judô. E a atleta também foi às lágrimas ao sair do tatame e conversar, ao vivo, com os pais.

E um detalhe chamou a atenção: ela preferiu que ninguém de sua família fosse à Paris para assistir às competições. Por chamada de vídeo, ela chorou bastante ao conversar com alguns familiares: