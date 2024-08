Nos comentários, muitas pessoas apoiaram o ex-BBB. “Seu texto é um desabafo, é mesmo na dor e na ausência, uma tentativa de contato. Que você tenha um bom domingo com a sensação de que sua parte você fez. Fica bem”, escreveu uma pessoa.

Outra lembrou que, nesse sábado (10/8), o cantor se apresentou no programa Altas Horas ao lado do pai, Fábio Jr., e insinuou que eles pareciam inseparáveis. “Infelizmente senti falta do Fiuk com ele. Achei que iam chamar Fiuk pra essa homenagem ao Dia dos Pais. Triste de saber que o Fábio é ausente na vida do Fiuk”, disse ainda a internauta.