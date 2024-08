Após polêmica, Governo emite nota e esclarece contratação de empresa de segurança na Educação

Uma licitação aberta pela Secretaria de Educação do Acre causou polêmica na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta terça-feira (27).

A pasta firmou contrato com a Teltex Tecnologia, empresa de segurança eletrônica monitorada. O valor do contrato supera os R$ 61 milhões, por ano e fez com que dezenas de vigilantes da SEE fossem até a galeria da Aleac, exigindo o encerramento do contrato, alegando a possibilidade de perder seus empregos.

Em nota divulgada pelo Governo, a Secretaria declarou que o processo licitatório foi realizado conforme a legislação vigente, por meio do Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços n.º 078/2024. A nota explica que a empresa deverá prestar os serviços sete dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta nas dependências das unidades da SEE.

Em relação as acusações dos seguranças terceirizados contratados pela pasta, a SEE desmentiu os boatos de demissão.

“Esclarecemos que a SEE possui contratos vigentes com duas empresas para vigilância armada nas escolas estaduais, que não serão revogados com a contratação da empresa de monitoramento eletrônico”.

A pasta informou ainda que não há qualquer manifestação por parte da SEE para revogar esses contratos, estando os empregos dos vigilantes, a depender dos contratos, garantidos.

“Ademais, qualquer processo de admissão ou demissão dos vigilantes não depende da SEE, mas das próprias empresas contratadas”, continuou.

Ainda na nota, a Secretaria declarou ainda que o contrato de monitoramento eletrônico é uma ação preventiva para fortalecer a segurança escolar, incluindo tecnologia de reconhecimento facial e instalação de central de monitoramento.

“Ressaltamos que toda a documentação do processo licitatório está disponível para análise do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Estado do Acre e demais órgãos fiscalizadores, reforçando nosso compromisso com a transparência e a legalidade”, finalizou.

Veja na íntegra:

