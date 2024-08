Após racha com Zequinha Lima, PT decide apoiar Jessica Sales em Cruzeiro do Sul

Após uma reviravolta significativa nas alianças políticas de Cruzeiro do Sul, o Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou seu apoio à candidatura de Jéssica Sales (MDB) para a prefeitura da segunda maior cidade do Acre.

A decisão vem após o rompimento da aliança anterior com o prefeito Zequinha Lima (PP), uma mudança que reflete a nova orientação estratégica do PT em meio ao cenário político conturbado.

Saiba mais: Após racha com Zequinha, PT avalia fazer aliança com MDB e apoiar Jéssica em Cruzeiro do Sul

O rompimento com Zequinha Lima foi motivado por uma decisão do Partido Liberal Nacional (PL), que, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, exigiu a saída de partidos de esquerda da aliança. Zequinha optou por manter o PL e, consequentemente, o PT e o PCdoB foram excluídos da aliança. Cesário Braga, Secretário de Articulação Institucional do PT/AC, expressou descontentamento com a decisão de Zequinha, que, segundo ele, escolheu o senador Márcio Bittar (UB) em vez de manter a aliança com o PT.

Em resposta à nova configuração política, o PT decidiu formar uma nova aliança estratégica com o MDB, priorizando a candidatura de Jéssica Sales. Esta mudança foi oficialmente anunciada em um ato público realizado na tarde desta terça-feira (6), marcando também o 122° aniversário da Revolução Acreana. A decisão de apoiar Sales reflete uma tentativa de consolidar uma frente democrática robusta e enfrentar o que o PT considera uma escalada do autoritarismo e do fascismo no Brasil.

Daniel Zen, Presidente do Diretório Estadual do PT/AC, destacou a importância desta aliança para a preservação da democracia, apesar das diferenças históricas entre o PT e o MDB. Zen afirmou que a colaboração com o MDB e outros partidos será crucial para enfrentar os desafios políticos atuais e proteger os valores democráticos.

Além de Cruzeiro do Sul, o PT também está comprometido em apoiar candidatos em outras cidades do Acre, como Rio Branco, Brasiléia, Xapuri e Porto Walter, evidenciando um esforço coordenado para fortalecer a presença democrática em todo o estado.

Abaixo, segue a nota completa divulgada pelo PT sobre a nova aliança:

Nota da Presidência do PT/AC sobre a Aliança com o MDB em Cruzeiro do Sul

Não existe muralha tão alta que separe forças políticas adversárias que não possa ser removida pela força da boa vontade e das causas coletivas em prol da democracia. Nesse sentido, só não há exceção para negociar e transigir com o autoritarismo e com o fascismo.

Se estivéssemos vivendo um tempo de normalidade democrática, estaríamos fazendo disputas internas até em campeonato de peteca. Mas, a democracia vem sendo abalada, no Brasil, nos últimos anos, pela escalada da extrema-direita, com seu radicalismo fundamentalista, também presente aqui no Acre. Logo, a disputa de 2024 não é interna e está sendo travada entre um campo democrático e um campo autoritário.

No campo dos que, verdadeiramente, amam e defendem a democracia se situam a direita democrática, o centro e a esquerda progressista, onde se situa o Partido dos Trabalhadores, não havendo espaço para os radicalismos.

E é por isso que o aliado prioritário do PT do Acre, nessas eleições de 2024, é o MDB, nosso adversário histórico. Nossas diferenças e rivalidades permanecem, mas, estamos superando-as, em defesa da democracia.

Assim sendo, em Cruzeiro do Sul, apoiaremos a candidatura de Jéssica Sales (MDB) e de João Tota Filho (PSD), à prefeita e a vice-prefeito da segunda maior cidade do Acre, decisão esta anunciada em ato público, ocorrido na tarde de hoje, 06/08, em Cruzeiro do Sul-AC. De igual forma, estaremos juntos em Rio Branco, Brasiléia, Xapuri, Porto Walter e aonde mais for possível.

Que essa aliança seja vitoriosa e duradoura para que, um dia, democraticamente, possamos voltar a nos enfrentar de novo.

De Rio Branco-AC a Cruzeiro do Sul-AC, 6 de agosto de 2024, 122° aniversário da Revolução Acreana.

Daniel Zen Presidente do Diretório Estadual do PT/AC