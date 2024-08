Assessoria atualiza estado de saúde de Silvio Santos; leia

Silvio Santos segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, se recuperando. Ele foi internado em julho por conta da H1N1. A assessoria de imprensa do apresentador explicou que não há novidade sobre o estado de saúde do Dono do Baú.

“Sem novidades e se recuperando bem”, declarou a equipe Silvio, em papo com a Quem. De acordo com O Globo, uma fonte explicou que o esquema montado pelo hospital foi de “blindagem total”.

Eliana e Maisa mandam recado a Silvio Santos

Silvio Santos segue internado se recuperando e fazendo exames. Ex-contratadas do SBT, Eliana e Maisa aproveitaram para mandar uma mensagem ao Dono do Baú durante entrevista ao Fantástico, da Globo.

“Gostaria muito, nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse mandar boas energias pra ele nesse momento e que tudo fique bem. Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo para sua casa, tá?”, declarou Eliana.

Na sequência, Maisa complementou o recado e desejou uma boa recuperação a Silvio Santos. “Não tenho palavras pra expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. E tô sempre torcendo por você, mandando boas energias. Você está nas minhas orações”, completou.

Silvio Santos: tudo que se sabe sobre o estado de saúde do dono do SBT

Silvio Santos está internado há quatro dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a assessoria do SBT, o apresentador, de 93 anos, tem realizado exames e recebe cuidados médicos.

“O SBT informa que, ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde”, disseram, em nota, nesse sábado (3/8). Nesse domingo (4/8), a emissora reafirmou que o apresentador segue “se recuperando bem”.

Esta é a segunda vez que Silvio Santos é internado em menos de 30 dias. Na primeira, no dia 17 de julho, o dono do SBT ficou quatro dias hospitalizado após contrair H1N1. Agora, está no hospital para ser acompanhado mais de perto pelos médicos em exames que frequentemente faz em casa, como de sangue e raios-X.

Segundo o jornal O Globo, o estado de saúde do apresentador vem preocupando os médicos à frente de sua reabilitação. Além disso, ele estaria enfrentando uma nova condição de saúde, além do quadro de H1N1.

Silvio Santos está afastado do trabalho desde 2022

Silvio Santos está afastado da TV há algum tempo. Em 2022, ele passou a apresentação do Programa Silvio Santos para sua filha, Patrícia, com quem já vinha dividindo a condução do programa. Desde então, fez raras aparições públicas, como em dezembro de 2023, quando recebeu fãs na porta de casa para comemorar seu aniversário.