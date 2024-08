Assessoria confirma: Yuri Lima voltou a frequentar a casa de Iza

Após escândalo de separação e traição, Yuri Lima voltou a frequentar a casa de Iza. Nos últimos dias, rumores de que o ex-casal havia reatado passou a circular nas redes sociais. O portal LeoDias apurou e descobriu com exclusividade em que pé está o relacionamento entre os dois.

Segundo a assessoria da artista, eles não voltaram como um casal, mas Yuri voltou a frequentar a casa da cantora para acompanha-la neste momento de reta final da gestação. O primeiro jornalista a confirmar idas de Yuri Lima a casa de Iza foi Thiago Sodré, durante o programa de Geraldo Luís na Rede TV!.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, disse a assessora Ana Paula Aschenbach.

“A prioridade agora é a Nala. Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais”, finalizou.

A descoberta das traições

Foram inúmeras conversas, videochamadas, trocas de nudes e áudios repletos conteúdo sexual entre Yuri Lima e uma mulher com quem ele manteve contato durante todo o relacionamento com a cantora Iza.

O caso foi descoberto pela reportagem do portal LeoDias no mês de julho, poucas horas após Yuri encerrar um longo bate-papo virtual com a amante. Com um dossiê de provas em mãos, o assunto foi levado até ele, que se recusou a atender as ligações e responder as mensagens. Nossa reportagem levou ao conhecimento da assessoria de Iza, que tomou a decisão final de informá-la sobre a conduta do jogador.