Áudio de suposto sequestro de adolescentes assusta população no interior do Acre; OUÇA

Um áudio que circula nas redes sociais tem preocupado os moradores de Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (23). Na gravação, relata-se uma suposta tentativa de sequestro perto do complexo esportivo, no bairro Aeroporto Velho.

Segundo o áudio, duas adolescentes teriam sido abordadas por homens em um carro, mas conseguiram escapar com a ajuda de um soldado do Exército.

Segundo o Juruá24horas, a Polícia Militar do município informou que não há registro de sequestro na área, mas garantiu que está atenta a qualquer situação suspeita e pronta para agir se necessário.

Ouça os áudios na íntegra:

