Bastidores: descontentes, candidatos do MDB pedem boicote a Marcus Alexandre

No início da semana, a coluna recebeu relatos de candidatos a vereador do MDB em vários municípios do Acre, expressando insatisfação com a decisão da Executiva Estadual do partido de não repassar recursos do fundo partidário para as campanhas eleitorais.

A situação mais crítica ocorre em Feijó, onde onze candidatos a vereador do MDB emitiram uma nota pública demonstrando seu descontentamento com a direção regional do partido. Confira a seguir:

NOTA A IMPRENSA ACREANA

O MDB de Feijó representado por seus candidatos a Vereadores, vem a público externar seu total descontentamento com a direção regional do partido.

A Regional prometeu aos seus candidatos em Feijó ajuda com material de campanha e fundo partidário, o que é o mínimo de direito do candidato, mas para a surpresa de todos, a direção regional comunicou que não vai fornecer ajuda nenhuma alegando falta de recurso.

O MDB de Feijó entende que esse não é motivo, mas sim, priorização somente da campanha na capital, para assim manterem a panelinha, os caciques e a mamata de alguns que só olham para o seu umbigo, e estão de olho Gordo na Prefeitura de Rio Branco.

Pedimos a população de Rio Branco que não vote no candidato do MDB, pois se os mesmos enganam seus pares imagina o cidadão rio-branquense.

Na hora de filiar uma liderança, são mil promessas e juras, depois tratam como um filho enjeitado sem qualquer responsabilidade.

Além de denunciar a imprensa, iremos cobrar na justiça os direitos de cada candidato a vereador.

Esta carta é assinada por todos os candidatos a vereador do MDB Feijó.

O destaque da nota é o apelo dos candidatos insatisfeitos para que a população de Rio Branco não vote no candidato a prefeito pelo MDB, Marcus Alexandre. Eles argumentam que Marcus está sendo priorizado com os recursos do fundo partidário e que a alta cúpula do partido está focada em sua eleição como prefeito.

Não é segredo que o MDB está concentrando todos os esforços na eleição de Marcus Alexandre para prefeito de Rio Branco. Outras prioridades do partido incluem eleger Jéssica Sales, em Cruzeiro do Sul e Leila Galvão, em Brasiléia. Para os líderes do partido, essa é uma eleição de “tudo ou nada” na tentativa de um retorno ao poder. Se Marcus, Jéssica e Leila forem eleitos, o MDB estará fortalecido para 2026.

NÃO É MOLE

As eleições municipais para vereador em 2024 estão se mostrando uma das mais desafiadoras já enfrentadas. Essa percepção é comum em vários círculos, e até mesmo os vereadores em busca de reeleição não se prepararam adequadamente para a intensa competição e a estrutura robusta em torno dos novos candidatos.

CAIU DENTRO

O deputado estadual Tadeu Hassem (REP) entrou de cabeça na campanha do candidato à prefeitura de Brasiléia, Carlinhos do Pelado (PP). Está nas ruas fazendo corpo a corpo para pedir votos e acompanhando Carlinhos nas reuniões. A vitória de Carlinhos é essencial para a sobrevivência e a projeção do grupo político de Tadeu e da prefeita Fernanda Hassem (PP) em Brasiléia.

ACREANO NA JOGADA

A polêmica campanha do candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), ganhou o apoio de um acreano: o médico Stanley Bittar. Conhecido por seus procedimentos estéticos e atuação em transplante capilar, Stanley tem sido visto em fotos e vídeos recentes ao lado de Marçal, além de ex-BBBs e atores.

CARLOS GOMES

O jovem Carlos Gomes (PV) é um dos candidatos promissores na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco. Inteligente e experiente, Carlos já concorreu à prefeitura de Rio Branco em 2016 pela REDE, obtendo mais de quinze mil votos.

DEFERIDA

A Justiça Eleitoral aprovou nesta quarta-feira, 28, a candidatura da ex-prefeita e ex-deputada estadual Leila Galvão à prefeitura de Brasiléia, no Alto Acre. O Ministério Público Eleitoral havia solicitado a impugnação de sua candidatura devido a uma sentença do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), que determinou que a ex-gestora devolvesse R$ 30.601,98 aos cofres municipais por despesas com diárias não comprovadas e sem finalidade pública durante seu mandato como prefeita.

EVA EVANGELISTA

Na manhã desta quinta-feira (29), a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em homenagem à desembargadora Eva Evangelista, a pedido do deputado Pedro Longo (PDT), juiz aposentado que trabalhou com Eva por muitos anos. Reconhecida como a primeira mulher a exercer a magistratura na história do Acre, Eva Evangelista tem 49 anos de serviços prestados ao Poder Judiciário e é a decana do TJAC. Ela se aposentará em setembro, ao completar 75 anos. A cerimônia foi prestigiada pelo governador Gladson Cameli (PP), a secretária das Mulheres Márdhia ElShawa, o deputado federal Cel. Ulysses (UB), e os deputados estaduais Arlenilson Cunha (PL), Maria Antônia (PP), Edvaldo Magalhães (PCdoB), além do candidato a vereador João Paulo Silva (Podemos).

CAMPANHA LEVE

A campanha de Zequinha Lima (PP) em Cruzeiro do Sul segue tranquila, sem ataques à concorrente, e foca na apresentação dos resultados de sua gestão. Com sua simplicidade e uma abordagem criativa, incluindo o uso de um boneco avatar, Zequinha está conquistando votos de forma inovadora e cativante.

SELO MAZINHO

Amanhã, o prefeito Mazinho Serafim (POD) realizará mais um grande evento em Sena Madureira: a inauguração do comitê de campanha do candidato a prefeito Gilberto Lira (UB). O evento promete ser marcante e contará com a presença do senador Márcio Bittar (UB) e do deputado Pablo Bregense (PSD).