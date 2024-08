Bastidores do Poder: Criador e criatura – o medo dos deputados em fortalecer rivais para 2026

Uma questão intrigante na campanha municipal de 2024, especialmente em Rio Branco, é o receio demonstrado por alguns deputados estaduais em apoiar candidatos a vereadores.

Esse receio parece ter uma explicação clara: os deputados temem que, ao apoiar um candidato a vereador, possam estar ajudando a criar um adversário para as eleições de 2026, quando haverá novas disputas para a Assembleia Legislativa, governo e presidência da República.

Não é segredo que alguns candidatos a vereador veem o cargo como um trampolim para uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC). Com isso em mente, alguns deputados preferem não apoiar esses candidatos para evitar fortalecer a concorrência futura. O velho ditado da criatura se voltar contra o criador é certo nessas horas!

Nas últimas eleições, vimos exemplos como os de Michelle Melo (PDT) e Adailton Cruz (PSB), que, apesar de serem vereadores, abandonaram seus mandatos para concorrer ao cargo de deputado estadual em 2022. Importante destacar que tanto Michelle quanto Adailton não contaram com o apoio de figuras políticas proeminentes na época; seus votos foram fruto de seu próprio mérito.

É certo que, nas eleições municipais de 2024, teremos vereadores que, uma vez eleitos, buscarão uma vaga na ALEAC. Essa é uma tendência inevitável.

PENSANDO NO FUTURO

Após Tarauacá, foi a vez do município de Feijó, onde a Câmara Municipal aprovou um aumento nos subsídios dos vereadores para a próxima legislatura, que se estenderá de 2025 a 2028. A partir de 1º de janeiro de 2025, o subsídio mensal dos vereadores será fixado em R$ 9.900. Em fevereiro de 2025, esse valor será ajustado para R$ 10.000.

TARAUACÁ

Em Tarauacá, foi realizada ontem (23) a inauguração do Comitê 11, liderado pelos candidatos Rodrigo Damasceno para prefeito e Marilete Vitorino para vice-prefeita. O evento contou com a presença da deputada federal Socorro Neri (PP), do ex-deputado Moisés Diniz, do conselheiro político Professor Coelho, além de representantes dos partidos aliados.

SARA FRANK

A candidata à prefeitura de Capixaba, Sara Frank (MDB), publicou um vídeo em suas redes sociais destacando a importância da participação feminina na política. No vídeo, Sara abordou os diversos tipos de violência enfrentados pelas mulheres e ressaltou a violência específica que elas enfrentam no ambiente político. Concorrendo à prefeitura contra o atual prefeito, Manoel Maia (UB), Sara tem se destacado como uma forte candidata na disputa.

EFEITO REVERSO

Recebi relatos de que algumas secretarias em Rio Branco estão sendo usadas para pressionar servidores a apoiar candidatos a vereadores apoiados pelos secretários. Esse tipo de coação é mal visto e pode causar ressentimento, fazendo com que as pessoas, embora afirmem que apoiarão o candidato, acabem não votando. É importante ter cuidado com essas práticas, pois podem ter o efeito contrário ao desejado. Fica o alerta!

REFORÇO DE GLADSON

O governador Gladson Cameli (PP) terá um final de semana agitado com compromissos no interior. Na sexta-feira (23), ele participou de uma carreata em apoio ao candidato Máximo (PP) em Xapuri. Em seguida, se deslocou para Brasileia, onde esteve presente na inauguração do Comitê do 11 do candidato Carlinhos do Pelado (PP). A agenda continuou em Epitaciolândia, onde Cameli prestigiou a festa do candidato Everton Soares (PP).

UNIDOS POR ZEQUINHA

Neste sábado (24), o governador Gladson Cameli esteve em Cruzeiro do Sul, onde participou de uma caminhada com o prefeito Zequinha Lima (PP). Acompanhado pelos deputados estaduais Nicolau Júnior (PP) e Luiz Gonzaga (PSDB), além do deputado federal Zezinho Barbary (PP), Gladson percorreu as ruas de sua cidade natal, demonstrando apoio e força política. A vitória de Zequinha é crucial para os deputados que têm influência política na região do Juruá, e todos estão dedicados a garantir sua reeleição para o cargo.

TROCA O DISCO

As discussões sobre direita e esquerda nas eleições municipais de 2024 têm dominado a pauta, ofuscando as propostas concretas para a gestão de Rio Branco. É fundamental que o debate se concentre mais nas propostas e no planejamento para o futuro da cidade, em vez de se prender às divisões ideológicas.