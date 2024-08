Belle Belinha posta vídeo sobre “gravidez” e engana os fãs

A criadora de conteúdo adulto Belle Belinha gerou um burburinho nas redes sociais ao publicar um vídeo anunciando que vai ter um filho. Ela ainda afirma que, apesar de ter apenas 18 anos, sempre sonhou em ser mãe, em postagem no Instagram, nesta sexta-feira (23/8).

Nas imagens, ela passa a mão na barriga enquanto fala com a câmera, sugerindo uma gravidez. Já nos Stories, ela compartilhou mensagens de amigos e familiares sobre a chegada do suposto bebê, o que alimentou as teorias de que Belle estivesse grávida.

Mas, no final do vídeo, fica claro que tudo é uma brincadeira, já que ela vai buscar um cachorrinho em uma clínica veteninária. Mesmo sendo trolagem, o assunto não saiu da boca do povo, já que o nome da criadora de conteúdo ficasse entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.