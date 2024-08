Biólogo revela que gatos enxergam os tutores como “felinos gigantes”

Os felinos são percebidos por muitas pessoas como animais de estimação insensíveis ou menos afetuosos com os seus tutores. Entretanto, esses pets podem ser bastante apegados, sendo até mesmo capazes de demonstrar luto e estabelecer vínculos afetivos com os seres humanos. Mas afinal, como os gatos enxergam os seres humanos? O biólogo americano John Bradshaw esclareceu.

A resposta pode soar um tanto curiosa, porém faz todo o sentido. O especialista explicou, em entrevista ao jornal O Globo, que esses pets, na verdade, enxergam o tutor como um outro gato, porém em “larga escala”.

De acordo com o expert, é como se seus tutores fossem felinos gigantes, que fazem parte da “manada”, sem hierarquia social. Ou seja, o tutor não é percebido como líder, ou dono do gato — o que pode explicar a indiferença a alguns comandos.

Ainda de acordo com o biólogo, os gatos não focam seus sentidos em traços do rosto humano, e sim no cheiro, forma de se mover, na e voz. Por isso, as características físicas não moldam a percepção deles quanto à existência dos tutores.

E assim como os felinos percebem os humanos como seus iguais, eles também são capazes de se apegar aos tutores.

Segundo estudo da Universidade de Oregan, cerca de 64% dos gatos se apegam de forma segura aos seres humanos. “Em um estado de dependência com um humano, esse comportamento de apego é flexível e a maioria dos gatos usa os humanos como fonte de conforto”, detalharam os pesquisadores.