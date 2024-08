Bittar pede voto para Lira: “Com Lira e Alípio, o programa Prato Solidário continua”

Durante entrevista recente, o senador Márcio Bittar (União Brasil) declarou apoio irrestrito à candidatura de Gilberto Lira e Alípio Gomes (44), candidatos à prefeitura de Sena Madureira.

Bittar, que é o parlamentar que mais destinou emendas ao Estado do Acre, destacou a importância de eleger Gilberto para assegurar a continuidade do programa Prato Solidário, que beneficia mensalmente 300 famílias carentes do município.

Segundo o senador, o programa Prato Solidário, atualmente coordenado pela Secretaria de Cidadania de Sena Madureira, está previsto para ser encerrado em dezembro deste ano. No entanto, Bittar assegurou que, com Gilberto Lira eleito, ele continuará a destinar recursos de emendas para a continuidade do programa.

“Votem em Gilberto Lira e Alípio Gomes, 44. Eu vou continuar com a emenda do programa Prato Solidário, que dá 300 sacolões ao mês para as famílias mais necessitadas de Sena Madureira”, afirmou.

Parceria com a gestão Mazinho Serafim

Márcio Bittar aproveitou a ocasião para agradecer a parceria com o atual prefeito Mazinho Serafim, destacando a realização de obras significativas na cidade, como o Parque Mamédio Bittar (21 milhões), que está em fase de licitação, a duplicação de um trecho da BR-364 e a pavimentação do ramal do Adolar, com suas emendas.

O senador também mencionou o envio de recursos para a pavimentação de ruas, ressaltando a importância de eleger uma maioria de vereadores alinhados com a gestão de Gilberto Lira para garantir a continuidade desses projetos.

Bittar reforçou a necessidade da continuidade das ações que têm contribuído para o desenvolvimento de Sena Madureira. “Temos obras importantes em andamento, e a eleição de Gilberto Lira será crucial para que possamos continuar avançando”, concluiu o senador.