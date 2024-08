Bocalom dá largada em corrida eleitoral pela prefeitura com meme nas redes sociais

O prefeito Tião Bocalom (PL), que busca a reeleição nas próximas eleições, lançou oficialmente sua campanha com uma abordagem que mistura inovação e tradição. Nessa sexta-feira (16), o prefeito iniciará suas atividades com um evento denominado “Rumo à Vitória”, que será uma caminhada pela Baixada da Sobral, partindo do Posto de Gasolina da Sobral às 15h.

Na véspera, nesta quinta-feira (15), Tião Bocalom aproveitou suas redes sociais para engajar com seus eleitores de forma descontraída. Em uma postagem no Instagram, ele fez uma brincadeira sobre a escolha da foto para a urna eleitoral. A postagem apresenta duas imagens: uma com a candidatura convencional e outra com o político usando óculos com a frase “start jump”, sugerindo que sua campanha está oficialmente iniciada.

Os seguidores de Bocalom reagiram positivamente à postagem, com muitos elogiando a imagem divertida e expressando seu apoio. A maioria dos eleitores indicou preferência pela foto com os óculos, afirmando que votarão no prefeito.

A estratégia de Bocalom parece combinar a seriedade dos compromissos de campanha com uma abordagem mais leve e interativa nas redes sociais, visando fortalecer o engajamento com a comunidade.