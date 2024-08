Bocalom diz que é cedo para falar sobre candidatura de Alan ao Governo, mas declara apoio a Bittar

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi o entrevistado do Em Cena, podcast do ContilNet, desta segunda-feira (12).

Na entrevista, além de falar sobre as eleições municipais deste ano, em que concorre à reeleição, Bocalom também opinou em relação a disputa pelo Governo no pleito de 2026.

Segundo ele, ainda é cedo para falar sobre a possível candidatura do senador Alan Rick, do União Brasil, que lidera as pesquisas recentes de intenção de voto ao cargo. O prefeito lembrou ainda que há também, no grupo de partidos da direita que se uniram em Rio Branco para as eleições deste ano, o nome da vice-governadora Mailza Assis, que deverá assumir o Governo meses antes, quando o governador Gladson Cameli deverá deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado Federal.

“Governador é uma coisa que vai se discutir muito. Hoje o nome do Alan é um bom nome? Sim! Mas nós temos a vice-governadora Mailza. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a dois anos”.

Por outro lado, Bocalom já tem definido claramente quem deverá apoiar em 2026 para uma das vagas do Senado Federal: a reeleição do senador Marcio Bittar, um dos principais apoiadores dele nas eleições deste ano. “Ele tem sido um grande parceiro. Quando pediram para eu sair do PP, o Marcio me recebeu de braços abertos. Tenho dito que ele é o meu padrinho nessas eleições”.

O prefeito também declarou que para a segunda vaga, caso haja a eventual candidatura do governador Gladson Cameli, certamente terá o apoio dele.

Veja a entevista na íntegra: