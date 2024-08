Boxeadora Imane Khelif, alvo de preconceito de gênero, conquista ouro em Paris

No início das Olimpíadas, Imane sofreu preconceito de gênero por parte de espectadores, que questionaram se ela seria mesmo “uma mulher”. A boxeadora foi alvo de diversas mensagens transfóbicas, mesmo sendo uma mulher cis — que não é transsexual.

A polêmica começou após a luta de Imane contra a italiana Angela Carini, que desistiu depois de 46 segundos de luta. Khelif é da Argélia, um país muçulmano onde comunidade LGBTIQ+ é amplamente reprimida. A mudança de identidade não é permitida e a homossexualidade é punida socialmente. As autoridades têm até o poder de aplicar castigos corporais.

Mesmo assim, na internet, a extrema direita começou a chamar Khefif de “um homem lutando com mulheres”.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que o Comitê Olímpico Internacional (COI) estava “humilhando as mulheres”. “Qual ser humano não se sensibiliza com a dor da lutadora italiana, indignada e impotente por ser obrigada a lutar com alguém que não é de sua categoria? Qual a dificuldade de fazer uma olimpíadas trans?”, escreveu em suas redes sociais.

O deputado federal Nikolas Ferreira também compartilhou mensagens transfóbicas sobre a atleta. No X (antigo Twitter), ele compartilhou uma publicação que dizia que Imane e outra boxeadora de Taiwan não teriam passado nos testes de DNA por “terem cromossomos XY”. O COI desmentiu essa informação.

Desclassificação de campeonato de mundial

Khelif precisou falar que era uma mulher e pedir pelo fim dos ataques. “Quero dizer ao mundo inteiro que sou mulher e continuarei mulher. Eu dedico esta medalha ao mundo e a todos os árabes. E digo a vocês, vida longa à Argélia”, disse.

Porta-voz do Comitê Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, disse que a polêmica ocorreu por conta de “rumores” já conhecidos. “Isso deveria ficar absolutamente claro para todos. Esta não é uma questão de transgêneros. Eu sei que você sabe disso, mas acho que houve alguns relatos errôneos sobre isso. E acho que é muito, muito importante dizer que isso não é uma questão sobre transgêneros”, enfatizou Adams.

A polêmica em torno do gênero de Khelif começou após ela ser desclassificada do Campeonato Mundial Feminino, na Índia, em 2023. A Associação Internacional de Boxe (IBA), que não é reconhecida pelo COI desde 2019, a retirou da competição após realizar testes que determinaram que “não atendiam aos critérios de elegibilidade”.

No entanto, a IBA não divulgou publicamente quais foram os resultados dos testes.

Khelif já havia participado das Olimpíadas de Tóquio, onde foi eliminada na primeira fase. Após a polêmica, o COI emitiu um comunicado onde informou que “todos os atletas participantes do torneio de boxe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 cumprem as regras de elegibilidade e inscrição da competição, assim como todas as regras médicas aplicáveis”.