Caetano Veloso processa Carlos Bolsonaro por violar direito autoral

Caetano Veloso vai processar Carlos Bolsonaro por violação de direito autoral, após o filho zero dois de Jair Bolsonaro usar, sem autorização, a canção O Leãozinho em uma postagem política. As informações são do blog de Matheus Leitão para a Veja.

A publicação foi feita nessa terça-feira (27/8), quando o vereador repostou uma imagem do perfil Advogados de Direita Brasil com números da Lei Rouanet. Para a trilha sonora, ele escolheu o sucesso de Caetano.

Essa não é a primeira vez que o cantor tem problemas do tipo com a família Bolsonaro. Ele chegou a notificar o ex-presidente Jair Bolsonaro por causa do uso indevido de Andar com Fé em 2022.