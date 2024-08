Câmara aprova o Programa Acredita, que amplia o acesso ao crédito

O projeto de lei foi votado na Câmara dos Deputados depois que a medida provisória que institui o programa caducou por falta de acordo no Congresso Nacional a respeito das emendas parlamentares.

A proposta tramitou em caráter de urgência na Casa Legislativa, quando não há necessidade de apreciação nas comissões temáticas. No entanto, em decorrência do embate entre Legislativo e Judiciário a respeito da transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, o texto ficou travado na Câmara.

Programa Acredita

O Programa Acredita visa oferecer crédito com taxas de juros especiais para pequenos empreendedores. A proposta tem como objetivo incentivar uma série de ações voltadas a diferentes segmentos, como para famílias em situação de vulnerabilidade e pequenos negócios, e está dividida em quatro eixos:

Microcrédito a inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) Desenrola Pequenos Negócios Criação de mercado para o crédito imobiliário Eco Invest Brasil, incentivo aos investimentos em projetos sustentáveis

Com o programa, o governo espera realizar 1,25 milhão de transações de microcrédito até 2026, com operações em torno de R$ 6 mil para inscritos no CadÚnico, priorizando mulheres, jovens, negros e membros de populações tradicionais.

A proposta também aprimora o Pronampe, programa que concede empréstimos para micro, pequenos e médios negócios para negociação de dívidas, com a redução de custos de crédito e inclusão de novos beneficiários, como os taxistas.

No tocante ao Desenrola Pequenos Negócios, o texto estabelece concentração de empresas com faturamento bruto anual igual ou inferior a R$ 4,8 milhões para diminuir o número de inadimplentes e permitir a volta das companhias ao mercado de crédito.