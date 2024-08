Câmara aprova projeto que autoriza fundo de aviação a emprestar R$ 5 bilhões para companhias aéreas

“Uma demonstração de confiança e de reconhecimento da importância do Banco para a gestão desse Fundo, que irá contribuir com agenda de manutenção, aquisição de combustível sustentável de aviação (SAF) e que vai impulsionar operações do setor de maneira sustentável, gerando desenvolvimento, emprego e renda no Brasil”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.