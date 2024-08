Caminhão com trator cai após desabamento de ponte em ramal de Feijó; VEJA VÍDEO

Um caminhão carregado com um trator caiu em um ramal de Feijó após a ponte que dava acesso ao local desabar, neste domingo (25). O acidente aconteceu no ramal do “Eurico” e foi capturado em um vídeo que foi enviado à redação do Extra do Acre.

Felizmente, não houve vítimas ou feridos no incidente. De acordo com os moradores da região, todos os envolvidos saíram ilesos. O vídeo, obtido pelo jornal Extra do Acre, mostra claramente o momento em que a ponte cede e o caminhão, junto com o trator, despenca.

O ocorrido chamou a atenção para a necessidade de manutenção e inspeção regular das pontes e infraestrutura nas áreas rurais. O incidente revela a falta de segurança nas estradas e ramais, especialmente em regiões remotas, o que precisa ser melhorado.