PT do Acre em 2024: candidaturas próprias, apoio a bolsonaristas e ausência em 9 municípios

Com o fim do prazo do registro das candidaturas para as eleições deste ano, ficou claro como será o caminho do Partido dos Trabalhadores, que perdeu protagonismo nas últimas eleições após anos no poder. Para se ter uma ideia, pela primeira vez desde as Diretas Já, o partido não terá candidatura própria majoritária em Rio Branco, cidade em que conseguiu eleger três prefeitos seguidos.

O partido decidiu apoiar a candidatura de Marcus Alexandre, eleito e reeleito no PT. Contudo, a capital não será a única em que a sigla decidiu abrir mão da candidatura própria e apoiar um nome de outro partido. O PT terá candidatos próprios em apenas três municípios: Xapuri e Porto Walter.

Na terra de Chico Mendes, única prefeitura petista do Acre, o partido quer continuar com a gestão do município e lançou a candidatura de Erivelton Soares, escolhido sucessor do prefeito Bira Vasconcellos, que tem no currículo três mandatos no município. A chapa será puro-sangue petista e vai encarar o ex-deputado Antônio Pedro, do União Brasil, e Maxsuel Lima, do Progressistas.

Em Porto Walter, de última hora, o PT registrou a candidatura de Manão Gonçalves. A chapa também terá como vice-prefeito Ocelio do Grajaú, do MDB.

Já em Senador Guiomard, o PT lançou a candidatura de Adonay Brito, em uma chapa puro-sangue da federação partidária com o PCdoB e PV.

Petistas como Vice

Há municípios ainda em que o PT estará na chapa indicando o vice-prefeito. É o caso de Assis Brasil, que também revela o caso mais interessante dessas eleições.

O PT indicou o vice na chapa de Jerry Correia – atual prefeito de Assis Brasil, agora no Progressistas de Gladson Cameli -. Acontece que o prefeito havia sido expulso do PT por infidelidade partidária em 2022. Mesmo com a expulsão, ele continuou com o apoio dos petistas e ao lado dele estará Reginaldo Martins, candidato a vice-prefeito, do PT.

Outro caso extremamente interessante é em Feijó, que promete registrar uma das disputas mais acirradas do Acre. O vice-prefeito na chapa do bolsonarista Cadmiel Bonfim, do União Brasil, é o ex-prefeito do PT, Francimar Fernandes.

Apoio a Outros Nomes

Não é apenas em Rio Branco onde o PT vai apoiar candidaturas de outros partidos.

Em Brasiléia, o partido está na coligação de Leila Galvão, agora no MDB. A ex-prefeita disputou eleições estaduais e municipais pelo PT e vai continuar com o apoio petista. Leila terá um vice do Solidariedade, o Professor Erinaldo.

O PT também se aliou em vários municípios ao partido do governador Gladson Cameli, o Progressistas. É o caso de Epitaciolândia, onde o partido vai apoiar a candidatura de Everton Soares.

Outro caso é em Marechal Thaumaturgo. Por lá, o PT estará na coligação do Progressistas, encabeçada pelo prefeito Valdelio Furtado.

O mesmo acontece em Tarauacá, onde o PT vai apoiar um ex-prefeito petista: Rodrigo Damasceno, agora nos braços de Gladson.

Em Rodrigues Alves, o PT vai seguir com o apoio a outro prefeito ex-petista: Burica, agora no Podemos.

Em Santa Rosa do Purus, outro município isolado, o PT estará no palanque de Tamir Sá, do MDB.

Jordão, município isolado do Acre, o PT decidiu apoiar um companheiro de longas datas: Elson Farias, do PCdoB.

De Fora!

Em 9 municípios do Acre, o PT não fez coligação com nenhum candidato a prefeito e estará fora da disputa. São eles:

Acrelândia

Bujari

Capixaba

Cruzeiro do Sul

Mâncio Lima

Manoel Urbano

Plácido de Castro

Porto Acre

Sena Madureira

Adendo!

Em Cruzeiro do Sul, apesar de não estar na coligação de Jéssica Sales, do MDB, o partido anunciou que apoiará a candidatura da ex-deputada. A decisão foi tomada após racha com a candidatura de Zequinha Lima. O partido foi convidado a se retirar do grupo.