Campeão de motocross no Acre é preso em casa após acusação de estupro de vulnerável

Campeão regional de motocross, o piloto Riderson Rocha, que já disputou mandato de deputado estadual no Acre e esteve envolvido em outra ocorrência policial como um caso de extensão na fronteira com a Bolívia, foi mais uma vez preso no início da noite desta quinta-feira (15). Desta vez, ele foi acusado de estupro de vulnerável.

O nome da vítima nem as circunstâncias em que o crime teria ocorrido não foram revelados pela polícia, que se limitou a informar que o acusado foi preso no bairro do Bosque, em Rio Branco. O piloto recebeu voz de prisão em casa e não reagiu.

Apesar do envolvimento em outro caso de polícia de grande repercussão, uma acusação de extorsão, no ano de 2017, o piloto era muito festejado em todo o Acre graças às manobras radicais sobre uma moto. Participou de vários campeonatos e fazia apresentações em festividades.

A reportagem do Contilnet não conseguiu, ainda, contato com a defesa do acusado. O espaço para possíveis manifestações segue em aberto. A ocorrência envolvendo o caso de estupro segue em segredo de Justiça.