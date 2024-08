Candidato a vice na chapa de delegado nega que esteja inelegível

O candidato a vice da chapa do delegado Railson Barbosa à Prefeitura de Feijó pela coligação Republicanos e PSD, Juarez Leitão, desmentiu, nesta quarta-feira (28), que esteja inelegível. A informação da inegebilidade circula nos bastidores da política a região do Envira desde o início da semana e, nesta quarta, a assessoria jurídica da coligação veio a público, com base em declarações do próprio Juarez Leitão, esclarecer que a chapa está perfeitamente legal.

Juarez Leitão, ex-petista e agora filiado ao PSD, é ex-deputado estadual e ex-prefeito de Feijó, o que deu azo aos adversários espalharem fake news de que ele estaria inelegível decorre de uma multa que ele havia parcelado na Justiça. “Acontece que eu tenho uma multa na justiça eleitoral, algo recente em decorrência de um registro de candidatura. Isso nada tem a ver com a época em que fui prefeito”, disse o candidato.

Leitão afirmou ainda ter feito parcelamento do que deveria pagar de multa. “Paguei a parcela, mas o sistema ainda não teria dado baixa. Já enviamos inclusive o comprovante para a justiça que já comprovou o pagamento”, disse.

Segundo o próprio Juarez, as notícias que circulam são decorrentes de pedido de esclarecimento por parte do juiz. “Desta forma a defesa afirma que Juarez não tem nenhuma pendência a ponto de sua candidatura ser indeferida”, disse a assessoria jurídica, em nota.