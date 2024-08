Candidato do Podemos em Candeias é o único com registro já deferido pela Justiça

Sentença assinada pelo juiz da 21ª Zona Eleitoral, Danilo Augusto Kanthack Paccini, deferiu na tarde desta terça-feira (27) o pedido de registro de candidatura do candidato do Podemos / MDB, Adilson Carlos de Souza, o “Adilson do Laticinio”. O magistrado entendeu pela regularidade da documentação apresentada, sem qualquer ação de impugnação, bem como o parecer do Ministério Público, que não viu obstáculos e opinou pelo deferimento do registro.

Candeias tem quatro candidatos a prefeito, mas pelo menos devem enfrentar problemas judiciais por denúncias ou pendências eleitorais. A Justiça deve julgar os pedidos nos próximos dias e pode haver surpresas, apurou o jornal.

“Adilson do Laticinio” concorre em eleição pela primeira vez e tem como vice Luciana Martins de Matos, outra novidade na eleição local.