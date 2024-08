Cantor acreano curte voo de helicóptero com Wesley Safadão antes de show em luxuosa fazenda no Ceará

Na tarde desta terça-feira, Heitor Costa se reuniu com Wesley Safadão para ajustar os últimos detalhes da live show marcada para hoje, às 20 horas (horário de Brasília). O encontro ocorreu na luxuosa fazenda-mansão de Safadão, em Aracoiaba, Ceará.

Durante a reunião, Wesley Safadão fez um convite especial aos seguidores de Heitor Costa para o evento. Após o encontro, Costa teve a chance de fazer um passeio de helicóptero com Safadão, aproveitando a infraestrutura impressionante do Haras WS. A propriedade conta com uma praia particular, piscina, lagos artificiais, cachoeira e uma vasta criação de animais, além de um haras, uma pista de vaquejada e um espaço para leilões. Entre os cavalos de alto valor de Safadão estão Don Principe e Streak of Fling, avaliados em R$ 2,2 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente.

A live show contará também com apresentações de Tati Girl Seu Desejo, Rey Vaqueiro, Natanzinho Lima, Kaelzinho Ferraz, Taty Girl e Eric Land. Heitor Costa chegou cedo à fazenda e relaxou em um açude local antes do evento. Wesley Safadão compartilhou a chegada de Costa em suas redes sociais, aumentando a expectativa para a transmissão.

Veja a transmissão ao vivo: