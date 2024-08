Carreata 22 no domingo: grande concentração e bandeiraço em apoio a Bocalom e Alysson; VÍDEO

A Carreata 22 tomou as ruas do bairro Manoel Julião em Rio Branco neste domingo (18), evidenciando bastante o apoio popular à reeleição de Tião Bocalom (PL-AC) e à pré-candidatura de Alysson Bestene (PP-AC) para a vice-prefeitura.

A concentração pública começou no início da tarde, com muitos moradores participando do bandeiraço e adesivaço, demonstrando seu apoio aos candidatos.

Durante o evento, uma grande quantidade de veículos percorreu as ruas do Manoel Julião, reforçando a mobilização em favor dos candidatos.

A carreata seguiu a tradição do evento realizado no sábado (17), que contou com a presença do governador Gladson Cameli (PP-AC) e do senador Márcio Bittar (UNIÃO-AC). Embora não haja confirmação oficial sobre a presença dos mesmos políticos neste domingo, é provável que eles tenham participado, dada a continuidade e o impacto das campanhas.

O evento foi amplamente documentado, e um vídeo que mostra a movimentação e o entusiasmo dos participantes será divulgado em breve. A Carreata 22 gera entusiasmo para a campanha de Bocalom e Bestene, destacando o apoio crescente da comunidade local.

