Casado há 20 anos, Vladimir Brichta aconselha: “Casem mais de uma vez”

Vladimir Brichta é casado há 20 anos com Adriana Esteves e fez revelações sobre o relacionamento. O ator afirmou que a experiência de outros casamentos está sendo essencial para que o casal permaneça junto por tanto tempo.

“O que ajuda é estarmos, ambos, no terceiro casamento. Eu recomendo que se casem mais de uma vez (risos). Já tivemos outras experiências, e manter uma relação aos 40 ou 50 é mais fácil. O que é difícil é negociar com o desejo do outro. É preciso estar disposto. Mas temos uma harmonia gigante”, disse ao jornal O Globo.

O artista também citou o cuidado existente no relacionamento. “Costumo atender as expectativas. Caso a Adriana quisesse um parceiro para correr uma maratona, eu, por querer dar conta, me tornaria um triatleta (risos). Mas a Dri é superdespachada, e para ser justo, não me lembro de ter sido paternal em algum momento”, brincou.

Vladimir e Adriana se conheceram em Coração de Estudante, novela de 2002, começaram a namorar em 2004 e oficializaram a união em 2006. Juntos, eles são pais de Vicente, que tem 17 anos.

A atriz também é mãe de Felipe e o ator tem uma filha de outro casamento: a atriz Agnes Brichta, de 26 anos, fruto da relação do ator com Gena Ribeiro, que morreu em 1999.

Vladimir Brichta fala sobre discrição no casamento com Adriana Esteves

Vladimir Brichta, sempre discreto quando o assunto é sua vida pessoal, falou em entrevista ao jornal O Globo o motivo de manter sua relação de 20 anos com a também atriz Adriana Esteves longe dos holofotes.

“Antes de ser uma escolha do casal, é uma escolha individual. Até já conversamos sobre isso algumas vezes. Mas não foi um pacto conjunto. Individualmente, chegamos à conclusão de que isso preservaria a nossa saúde emocional”, disse.

“É claro que, sem rede social, por exemplo, não divulgamos a nossa peça de teatro ou filme com a mesma facilidade. E não monetizamos. (Rede social) é fonte de dinheiro também. Mas fizemos esse cálculo e concluímos que valia a pena. Como casal, ganhamos uma certa privacidade e damos valor a isso”, explicou.

O ator também falou que grande parte da discrição da relação parte de Adriana. “Dri é mais acanhada, eu diria. E já somos muito expostos. Estamos no ar o tempo inteiro, e eu adoro. Gosto de ser um artista popular, de televisão. Talvez seja o lugar onde acontece o meu diálogo com o público.”