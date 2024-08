Casal começa a discutir durante bebedeira e mulher acerta homem com duas facadas

Rafael Silva do Nascimento, de 30 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de faca, na noite desta terça-feira (13), durante uma bebedeira no Beco do Classic, na Bairro Habitar Brasil, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rafael estava bebendo e possivelmente consumido entorpecentes na companhia de amigos e de uma mulher, quando a vítima e a autora sem motivos aparente começaram a discutir. Com os ânimos exaltados, a mulher de posse de uma faca, deu duas furadas na vítima, que acertou uma no peito e outra nas costas. Após a ação, a autora do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, e encaminharam Rafael ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 1º Batalhão também foram acionados e foram até o local onde colheram as primeiras informações e fizeram ronda ostensiva, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).