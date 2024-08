A Coordenação do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) informa que as inscrições para o Casamento Coletivo de Rio Branco foram prorrogadas até esta segunda-feira, 12 de agosto.

Para participar, é necessário comparecer das 8h às 14h ao Fórum Barão do Rio Branco, situado na Rua Benjamin Constant, n.º 1.165, bairro Centro.

Foram oferecidas 500 vagas nesta edição que vai ocorrer na ExpoAcre. No momento, há 60 disponíveis.