Católicos realizam 1º ‘Restaura Rio Branco’ neste sábado, com Anjos de Resgate e Cleiton Saraiva

Uma noite de louvor, oração e consagração das famílias. Esse é o objetivo do primeiro “Restaura Rio Branco”, evento promovido pela Ordem dos Servos de Maria, que será realizado no próximo dia 3 de agosto, a partir das 17 horas, no Maison Borges.

O evento contará com a participação de duas atrações nacionais: a banda Anjos de Resgate, uma das mais conhecidas do público católico, e o cantor Cleiton Saraiva, conhecido por suas belas e emocionantes canções.

Além das atrações nacionais, o evento contará com show do Frei Renan Barros, que leva multidões às suas missas e shows.

“O Restaura Rio Branco será um momento único de oração, louvor, confraternização e consagração das famílias. Queremos nos unir em oração, pedindo bênçãos à todos os lares, empresas, empreendimentos e instituições públicas da nossa Cidade. Será um grande evento que ficará marcado na memória de todos que participarem”, informa Frei Renan.

A ideia da realização do evento, surgiu como forma de extensão das Missas que são celebradas toda quinta-feira, na Paroquia São Peregrino, que reúne entre 1,5 mil à 2 mil pessoas.

Mais informações sobre o “Restaura Rio Branco” podem ser obtidas no instagram @restaurariobranco ou pelo telefone 99982-2875, com Dirceu.

VEJA A PROGRAMAÇÃO: