Cavalgada abre atividades do dia de encerramento da Expoacre Juruá; veja fotos

Com participação de quase dez mil pessoas, comitivas, quadriciclos e animais, a cavalgada abriu as atividades de encerramento da Expoacre Juruá, na manhã deste domingo, 4.

O trajeto se iniciou na rotatória do Bairro Cohab e finalizou no estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, local onde é realizada a segunda maior feira agropecuária e de entretenimento do Acre.

“A cavalgada é um dos momentos mais aguardados da Expoacre Juruá. Para este ano, temos novidades, como o retorno das comitivas, além de permitir que participem do evento somente animais que passaram por exame. O governador Gladson Cameli determinou que, além de alegria e diversão, a cavalgada obedecesse todos os critérios judiciais e assim o fizemos. Vamos aproveitar a atividade feita para agitar e animar o povo”, pontuou José Epaminondas da Silva, responsável pela organização da cavalgada.

Festa segura e com trânsito organizado

O governo do Estado e parceiros preparam e entregaram uma festa segura aos peões e demais participantes da cavalgada da Expoacre Juruá 2024. Objetivo era promover diversão com segurança à população.

“A Polícia Militar, em integração com outras forças militares, disponibilizou um efetivo para garantir aos participantes da cavalgada um momento tranquilo, sem intercorrências. A mesma estratégia vem sendo utilizada na parque de exposições da feira, em que estamos atuando de maneira coordenada e permitindo que as pessoas brinquem e aproveitem as atividades e atrações da festa”, ratificou o comandante-geral da PM, coronel Luciano Fonseca.

“Há um mês, iniciamos o planejamento para a realização da cavalgada, em que traçamos a meta de realizar um momento tranquilo, sem incidentes e ocorrência de sinistros de trânsito, como foi a edição de 2023. Nosso efetivo está completo, para garantir a segurança e fluidez no trânsito, pois o objetivo do Detran é preservar a vida das pessoas”, informou Taynara Martins, presidente estadual do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Agentes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também apoiaram o evento.

Cavalgada é festa e alegria

Montando em seu cavalo, aguardando os minutos que antecediam a partida da cavalgada, o peão Sidney Oliveira Silva definiu em poucas palavras o momento: “É alegria, animação. Cavalgada é festa”, pontuou. “Vim de Mâncio Lima, município vizinho a Cruzeiro do Sul, para participar, curtir e prestigiar. É cavalgada, minha gente. ‘Simbora’, peão”, proferiu o jovem.

A atual rainha do rodeio da Expoacre Juruá, Kimberly Silva de Oliveira prestigiou mais uma edição de sucesso da cavalgada. “Todos os anos, o empenho do governo, que organiza muito bem a feira e programa atrações especiais, promove uma festa linda e especial ao Juruá. Hoje estamos aqui, na cavalgada, consagrando mais um evento de sucesso. Desejo a todos uma festa cheia de alegria e diversão”, disse.

