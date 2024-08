Cavalgada da Expoacre terá nove atrações especiais neste sábado; veja o trajeto completo

O Governo do Estado anunciou que nove atrações irão garantir a festa na Cavalgada de abertura da Expoacre, que acontece neste sábado (31), em Rio Branco.

São eles: Gil Cantor, Markinhos Araújo, Eduardo Casseb, DJ El Mascarado, Trio Furacão, Jadson Santos, Brunna Robert, DJ Todynho e DJ Black.

Neste ano, a cavalgada tem concentração a partir das 7h, em pontos estratégicos do Segundo Distrito da capital e início marcado para as 8h. A partida é comandada pela ala dos cavalos, seguida pelos jipes e quadriciclos.

As áreas de concentração ficarão em pontos estratégicos distintos. Os cavalos ficarão na rua do restaurante D’Terra, os jipes na rua Cunha Matos (rua da Gameleira) e os quadriciclos na rua da Escola Maria Angélica de Castro.

Além disso, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf) dispensou a cobrança do atestado de vacinação para emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA). A decisão é válida somente para a Cavalgada.

O trajeto encerra às 13h, com dispersão dos quadriciclos e jipes na rotatória da corrente, e os cavalos no Parque de Exposições, onde acontece a Expoacre 2024, com programação diversa, até o próximo dia 8 de setembro.