Cecilia Flesch sobre saída da Globo: “Mais pobre, porém mais feliz”

Cecilia Flesch voltou a comentar sobre a sua saída da TV Globo, e garantiu que, apesar de “infinitamente mais pobre”, se sente “mais feliz”. A jornalista foi demitida do canal após 18 anos de contrato, por fazer uma piada com a GloboNews durante um podcast.

“Sou infinitamente mais pobre [fora da TV], porém mais feliz!”, disse Cecilia em papo com o colunista Ricky Hiraoka, do UOL.

A jornalista ainda disse que já estava insatisfeita com o rumo de sua carreira no canal: “Estava lidando com muita espontaneidade com os assuntos e talvez não fosse o objetivo do canal. E eu não ia mudar meu jeito de ser.”