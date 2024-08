Céline Dion repudia uso de música de Titanic em comício de Trump

Céline Dion usou uma rede social para se manifestar após Donald Trump utilizar uma música dela durante um comício. O candidato à presidência dos Estados Unidos exibiu o clipe da música My Heart Will Go On, sucesso no filme Titanic, em um telão enquanto conversava com eleitores da cidade de Bozeman, em Montana.

Neste sábado (10/8), a cantora se pronunciou no Instagram. “Hoje, a equipe de gerenciamento de Céline Dion e sua gravadora, Sony Music Entertainment Canada Inc., tomaram conhecimento do uso não autorizado do vídeo, gravação, performance musical e imagem de Céline Dion cantando ‘My Heart Will Go On’, em um comício da campanha de Donald Trump/JD Vance em Montana’, começa o texto compartilhado no perfil ofiial da artista.

A nota ainda ironiza a escolha de Trump. “Esse uso não é autorizado de forma alguma, e Céline Dion não endossa esse uso ou qualquer outro semelhante. E sério, essa música?”, finaliza o comunicado.

Céline Dion posa com bandeira do Brasil em Paris

Céline Dion fez história ao cantar na abertura das Olimpíadas Paris 2024 e foi ovacionada pelas redes sociais. Um brasileiro esteve na capital da França e conseguiu contato com a cantora, que sofre da Síndrome da Pessoa Rígida.

Em vídeo, Denis Souza registrou Celine deixando o hotel na cidade, enquanto muitas pessoas gritavam por ela. Na sequência, ele mostrou que entregou uma bandeira do Brasil à cantora, que posou segurando o objeto.

Em um terceiro momento, o rapaz diz que o Brasil ama Celine Dion e pede para que ela mande um beijo para o vídeo. A cantora atende ao pedido e interage com Denis, que vibra.